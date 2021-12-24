وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، إن النادي الكتالوني سيكون ملزما بشراء دمير (18 عاما) بشكل نهائي مقابل 10 ملايين يورو، إن شارك معه في 10 مباريات، وفقا لعقد إعارة اللاعب.

وظهر دمير حتى الآن في 9 مباريات مع برشلونة في الليغا ودوري أبطال أوروبا، مما يعني أن مشاركته المقبلة ستكلف النادي 10 ملايين يورو، وهو ما لن يحدث حسب "ماركا".

وبالنظر إلى الوضع المادي الصعب لبرشلونة المتعثر محليا وقاريا، فإن خزائنه لا تتحمل دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي للإبقاء على "ميسي النمسا".

وأضافت الصحيفة أن برشلونة سينهي عقد إعارة دمير في يناير المقبل، فيما يبحث اللاعب الموهوب عن وجهة أخرى خاصة مع ظهور إمكاناته الفنية المميزة.

ويخطط النادي الإسباني للتخلي عن 5 لاعبين على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، هم صامويل أومتيتي وسيرجينو ديست ولوك دي يونغ وفيليب كوتينيو، إلى جانب دمير.