وأضافت الرابطة في البيان: "عقب تلقي طلبي تأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد نتيجة لظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوفهما عقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا صباح اليوم ووافق بكل أسف على تأجيل مباراتي الفريقين المقررتين في 26 ديسمبر".

وتشهد المملكة المتحدة منذ أيام ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث يسود متحور أوميكرون حاليا بنسبة 60 بالمئة تقريبا.

وأعادت حكومة المحافظين البريطانية هذا الشهر تطبيق القواعد التي تتطلب ارتداء الكمامات في المتاجر وأمرت المواطنين بإظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل دخول النوادي الليلية وغيرها من الأماكن المزدحمة في محاولة لإبطاء انتشار أوميكرون.

وقالت الحكومة الخميس إنها لن تفرض أي قيود جديدة بسبب فيروس كورونا إلا بعد أعياد الميلاد.