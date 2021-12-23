وأشارت التقارير إلى تلقي نادي ليفربول، موافقة من المنتخب المصري، لخوض النجم محمد صلاح، مواجهة "الريدز" وتشلسي قبل انضمامه لمعسكر "الفراعنة" استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن المنتخب المصري، وافق على التحاق صلاح بمعسكر "الفراعنة"، الذي يبدأ نهاية الشهر الحالي، متأخرا عن باقي زملائه، لكي يتمكن من المشاركة في مباراة القمة أمام تشلسي.

وسيواجه ليفربول تشلسي في قمة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 2 يناير المقبل، قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا في 9 يناير.

ويعول ليفربول بشكل كبير على صلاح هذا الموسم، خاصة وأنه يقدم أداء قويا جعله يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفا.

وبعد لقاء تشلسي، ينتظر أن يلتحق صلاح بمعسكر منتخب مصر، الذي يفتتح مشواره في كأس أمم إفريقيا يوم الـ11 من يناير، بمواجهة نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، قبل لقاء غينيا بيساو في 15 يناير، ثم السودان بعدها بأربعة أيام.