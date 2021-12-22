وسجل المدافع المصري ياسر إبراهيم، هدفا في مرمى فريقه الأهلي، في الدقيقة 13 من بداية اللقاء، حافظ عليه الرجاء حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفشل الأهلي في كسر دفاع الأهلي طيلة الوقت المتبقي من المباراة، قبل أن ينجح لاعب الوسط طاهر محمد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89، ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة، بدون وقت إضافي، وفقا لقانون البطولة.

وفي ركلات الجزاء، انتصر الأهلي بنتيجة 6-5، ونجح بتسجيل جميع ركلاته، ليتوج "المارد الأحمر" بلقب "السوبر الإفريقي".

وكان الأهلي قد تعرض لضربة قوية، قبل ثوان من إطلاق صافرة انطلاق مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، تمثلت بإصابة نجم خط الوسط عمرو السولية من دون سبب "واضح"، لكنه استطاع تجاوز هذه العثرة وتحقيق اللقب الإفريقي.