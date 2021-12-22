وبينما كان لاعبو الأهلي يتخذون مراكزهم على أرض الملعب، استعدادا لصفارة البداية، سقط السولية على أرض الملعب، في مشهد غريب لم تعهده جماهير كرة القدم.

وبعد سقوطه متألما على أرض الملعب، دخل الجهاز الطبي لمعاينة اللاعب، قبل إخراجه من الملعب وهو يعرج، ليتم استبداله اضطراريا.

ولم يكشف حتى الآن سبب إصابة السولية، أو كيف أنه لم يشعر بالإصابة أثناء التدريبات وعمليات الإحماء.

ومثلت الإصابة ضربة للأهلي لم يكن متأهبا لها، قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي، على استاد الريان في قطر.