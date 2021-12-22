وكانت السلطات داهمت مكاتب يوفنتوس الشهر الماضي لجمع معلومات عن انتقالات اللاعبين وتعاملات الوكلاء بين عامي 2019 و2021.

وقال إنتر ميلانو إن الوثائق التي طلبت منه تتعلق ببيع اللاعبين في موسمي 2017-18 و2018-19.

وأضاف النادي في بيان أن "الطلب قدمه مكتب المدعي العام في ميلانو للتحقق من تسجيل المكاسب الرأسمالية ذات الصلة بشكل صحيح في الحسابات. تم إعداد البيانات المالية للنادي وفقا لمبادئ المحاسبة الأكثر صرامة".

كما ذكر أنه "لم يتم التحقيق مع أي موظف في إنتر. ولم يتم توجيه أي اتهامات".

ويركز التحقيق على التقييمات المبالغ فيها التي تسمح للاعبين بالانتقال من ناد إلى آخر مقابل مبلغ أكبر بكثير مما يستحقونه رسميا.

وتشير تقارير إلى أنه تم التحقيق مع مزيد من الأندية في إيطاليا وأوروبا بسبب انتقالات مماثلة.