وبحسب موقع "كاميرون أكتو" فإن العمال والموظفين الذين قرروا الانخراط في هذا الإضراب، يعملون في شركات متعاقدة مع مجموعة ماجيل المسؤولة عن الإنشاءات.

وأعلن الموظفون والعمال حالة الإضراب، الاثنين، حيث كان الموعد المقرر السابق هو الخميس 23 ديسمبر.

وجاء هذا التغيير لأن إدارة الشركات ستأخذ العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 22 ديسمبر، وبالتالي تم تقديم الإضراب إلى ليحدث في حضور الإداريين.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب "أوليمبي" افتتاح وختام بطولة أمم إفريقيا رقم 33 والتي يفترض أن تنطلق في يناير القادم على الأراضي الكاميرونية.

وزارة الرياضة الكاميرونية

من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الرياضة الكاميرونية إيزيكال بواثي إن بلاده فخورة بتأكيد رئيس الاتحاد الإفريقي إقامة كأس أمم إفريقيا 2021 في موعدها 9 يناير 2022.

وعن الضغوط الموضوعة على الكاميرون وكاف لتأجيل البطولة إلى الصيف قال: "في إفريقيا لدينا مشكلات متعلقة بالطقس في شهر يونيو أو يوليو لا نستطيع إقامة البطولة فيهما وهذا مختلف عن أوروبا".

وشدد "بالتالي الوقت الأفضل لإقامة البطولة هو شهر يناير وفبراير ولهذا كانت تقام البطولة دائما في ذلك الموعد".

وعن استعدادات الكاميرون قال: "لا شيء منتهي بنسبة 100 بالمئة لكننا بالتأكيد نحن جاهزون وبذلنا أقصى درجات الاستعداد".