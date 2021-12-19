وذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أن الرئيس سعيّد أكد في اتصاله مع وزير الشباب والرياضة ومدرب المنتخب التونسي لكرة القدم على أن "الأهم من النتائج هي الروح الانتصارية العالية والعطاء المتميز للاعبين طيلة المباراة".

وأثنى سعيّد وفق بيان لرئاسة الجمهورية على "الصور التاريخية التي عكست الروح الأخوية التي سادت بين المشجعين في المدرجات وبين اللاعبين في الميدان".

كما أعرب عن "تقديره للعمل الذي قام به الفريق الوطني لكرة القدم للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في كأس العرب"، حاثا عناصر المنتخب الوطني على "مواصلة العطاء ومزيد من التشبع بعقلية الانتصار".

وأحرزت الجزائر لقب كأس العرب لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 2-صفر على تونس بعد وقت إضافي في قمة مغاربية مثيرة أمام أكثر من 60 ألف متفرج في استاد البيت بالخور بقطر.

وافتتح أمير سعيود التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 99، بعد تمريرة من بغداد بونجاح.

وأضاف المخضرم ياسين براهيمي الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي بعدما استفاد من خروج حارس تونس معز حسن من مرماه للمشاركة في ركلة ركنية لترتد الكرة إلى اللاعب الجزائري الذي انطلق من قبل منتصف الملعب نحو المرمى الخالي.