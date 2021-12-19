وأضاف أرتيتا بعد فوز أرسنال 4-1: "أبلغنا عن ذلك، وسيتعين على مدير ملعب أيلاند رود التعامل مع السلطات بهذا الشأن".

وأوضح أن "شخصا واحدا" وجه الإساءة المزعومة ضد أحد بدلاء أرسنال، من دون أن يذكر اسمه.

وتابع المدرب الإسباني: "إنه أمر محبط للغاية لأننا قمنا بالكثير في مجال كرة القدم لتجنب ذلك. لكنه شخص واحد. كانت واقعة واحدة وتعين الإبلاغ عنها، وتم ذلك. والآن يتعين على السلطات العمل مع الأندية لفهم ما حدث".