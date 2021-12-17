وأعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي، "القرار الصعب"، بفسخ عقد اللاعب، بسبب قوانين الدوري الإيطالي التي تمنع للاعب كرة قدم ممارسة اللعبة، مرتديا جهاز تنظيم ضربات القلب.

ولم يلعب إريكسن (29 عاما) منذ سقوطه في الملعب في المباراة الافتتاحية للدنمارك خلال الخسارة 1-صفر أمام فنلندا في 12 يونيو الماضي، لكنه تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب، حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وكان إريكسن قد بدأ التدرب مع ناديه السابق في الدنمارك، أودنسه، بعد انتهاء برنامج إعادة التأهيل عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا لكرة القدم.

واتخذ إنتر ميلانو، الجمعة، القرار المتوقع، بفسخ عقد لاعب الوسط الدنماركي، بعد إيقافه عن اللعب في إيطاليا بسبب اعتماده جهاز تنظيم ضربات القلب.