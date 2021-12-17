وقال النادي القاهري في بيان إن "أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، أعلن عن فسخ التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي".

وأضاف انه تم "إنهاء كافة الأمور المالية والإدارية، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة".

وحمل أجايي (25 عاماً) ألوان الأهلي منذ 2016 وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين. انضم إلى الأهلي عام 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي.

ونشر اللاعب رسالة في صفحته على موقع انستغرام جاء فيها "أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي لكرة القدم، للإدارة التي كانت بمثابة العائلة لي، لزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين، لقد كنتم داعمين لي جميعكم، شكرًا لكم على ثباتكم معي طوال تلك السنوات".