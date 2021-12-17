وافتقد تشلسي نفسه قوته الهجومية الرئيسية بسبب كوفيد-19، وأخفق في ترجمة سيطرته المبكرة إلى أهداف، قبل أن يكسر ميسون ماونت حالة الجمود في الدقيقة 70، بعدما تلقى تمريرة من ريس جيمس ليضع الكرة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وكان ماونت قد أهدر واحدة من الفرص الكثيرة السانحة لأصحاب الضيافة في الشوط الأول. وأدرك الفريق الزائر التعادل بعد أربع دقائق من تقدم تشلسي بواسطة جاراد برانثويت بعد ركلة حرة.

وعانى تشلسي لإضافة أهداف أخرى في غياب روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي، الذين أصيبوا بكورونا. كما شعر كاي هافرتس بوعكة صحية، وينتظر نتيجة المزيد من الفحوص.

وبهذا التعادل يحتل تشلسي المركز الثالث خلف مانشستر سيتي الذي سحق ليدز يونايتد 7-صفر الثلاثاء.