وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن تعاقده مع مهاجم النصر السابق بعقد يمتد لعام ونصف، وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب الجديد مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.

وسوف يتم تسجيل حمد الله، البالغ 30 عاماً، مع بدء فترة الانتقالات الشتويه مطلع يناير المقبل.

وتدرس الإدارة الاتحادية خيار استبعاد أكثر من لاعب، وفي مقدمتهم البرازيلي برونو هنريكي.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات، مقابل تعادلين ونفس عدد الهزائم، متقدماً بفارق نقطة عن الشباب، علماً ان الأخير خاض مباراة أكثر.