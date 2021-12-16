وقرر النادي الملكي تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وأفراد الطاقم.

وهذا ثالث إعلان من النادي في يومين بعد إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس.

ولم يكشف الريال إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض، لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن مواجهة قادش في دوري الدرجة الأولى الأحد.

وتشهد أوروبا حاليا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19مما يؤثر كثيرا على قطاع الرياضة.