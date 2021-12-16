مارتشينياك واجه انتقادات واسعة بعد المباراة التي حسمتها الجزائر لصالحها بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، جاء بعد هدف آخر ظن البعض أنه قاتل لقطر منحها التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أيضاً، ليفوز في النهاية بطل إفريقيا على بطل آسيا (2-1).

أطول وقت ضائع

شهد تاريخ كرة القدم العديد من حالات احتساب وقتا إضافيا كبيرا بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، لكن كلها جاءت بسبب أحداث خارج كرة القدم، مثل حدوث أعطال في الملعب أو ظروف الطقس القاسية.

المباراة المسجلة كأطول وقت إضافي في التاريخ هي مواجهة بورنموث وبيرتن ألبيون في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، التي أقيمت يوم 25 سبتمبر 2019، وشهدت احتساب 28 دقيقة وقتا إضافيا.

لكن المواجهة الإنجليزية شهدت عطل في كشافات الإنارة في الملعب، لتتوقف المباراة 3 مرات، قبل أن تستأنف في النهاية بأطول وقت إضافي في التاريخ، ويفوز بيرتون بهدفين نظيفين.

وكاد الحكم البولندي مارتشينياك أن يقترب من الرقم القياسي بعد أن أنهى مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب بعد مرور 18 دقيقة عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء، رغم احتساب 9 دقائق فقط في البداية.

مواجهة بطلي إفريقيا وآسيا في كأس العرب لم تشهد أي أعطال في كشافات الإنارة، ولم يجبر الطقس الحكم على إيقاف المباراة، ولم يكن هناك ما يستدعي الاستمرار كل ذلك الوقت بعد الدقيقة 90، لتدخل المباراة تاريخ غرائب كرة القدم.

ما جعل الأمر سيئا للحكم البولندي، أن النتيجة تغيرت مرتين خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي بدأ بتقدم الجزائر (1-0)، ثم شهد تعادل قطر بهدف أقرته تقنية الفيديو، قبل أن تحصل الجزائر على ركلة الجزاء التي أهلتها إلى النهائي بعد مراجعة الفيديو.

حكم مثير للجدل

سيمون مارتشينياك اعتاد على الانتقادات والدخول في حالات عداء مع بعض المدربين خلال مسيرته بسبب قراراته التي تكون في الكثير من الأحيان محل جدل كبير.

في نوفمبر 2018، اصطدم الحكم البولندي بيورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد قرارات لم تعجب المدرب الألماني في مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

فاز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في مرحلة المجموعات على ليفربول، لكن مدرب الفريق الإنجليزي صب جام غضبه على الحكم البولندي بعد المباراة للإفراط في منح فريقه الإنذارات.

كلوب قال بعد المباراة عن مارتشينياك:"توقفت المباراة 500 ألف مرة، والحكم يعتقد أنه يتخذ القرارات الصحيحة، لقد سمح للمنافس بإهدار الوقت، كان يجب أن يطرد ماركو فيراتي ويمنحنا ركلة جزاء لكنه لم يفعل، لا أعرف لماذا".

وواصل كلوب هجومه على الحكم :"لقد جعلنا مثل الجزارين في الملعب بمنحنا الكثير من الإنذارات رغم فوزنا بجائزة اللعب النظيف 3 مرات متتالية في إنجلترا، هذا النوع من الحكام ليس جاهزا لمثل هذه المباريات".

واستمر العداء مع كلوب في العام التالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عندما خسر ليفربول بهدف نظيف أمام أتلتيكو مدريد في إسبانيا، ليخرج المدرب الألماني لمهاجمة سيمون مارتشينياك مجددا.

انتقد يورغن كلوب الحكم سيمون مارتشينياك مجددا، وألمح إلى عدم قدرته على إدارة المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، عندما قال :"إذا أردت أن تدير مثل هذه المباريات فيجب أن تكون قويا على المستوى الذهني".

في ملعب واندا متروبوليتانو حصل كلوب على بطاقة صفراء من الحكم البولندي بعد اعتراض شديد اللهجة خلال المباراة، بدا خلاله المدرب الألماني وكأنه تذكر ما فعله مارتشينياك قبل عام أمام باريس سان جيرمان.

مارتشينياك كان له تصريح سابق حول حلمه في أن يصبح أول حكم بولندي يدير نهائي كأس العالم، لكن موقع "شو سبورت" البولندي نشر تقريرا عن الحكم وأزماته، وأشار إلى أنه لن يحقق حلمه بسبب الأخطاء التي يرتكبها في المباريات والهجوم الذي يناله باستمرار.