وتقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق حسين بن عيادة في الدقيقة 59، بعد أن غير اتجاه تسديدة زميله جمال بلعمري باتجاه مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، تعادلت قطر عبر رأسية رائعة من محمد مونتاري.

إلا أن الضيوف سجلوا في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء، سددها يوسف البلايلي على مرتين، بعد أن تصدى لها سعد الشيب حارس قطر.

وضرب "محاربو الصحراء" موعدا مع الجارة تونس، في نهائي إفريقي خالص مقرر السبت، بينما تلعب قطر مع مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.