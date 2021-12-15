وأرجعت الرابطة قرارها إلى البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت رابطة الأندية الأوروبية: "على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي لكأس أمم إفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعرب عن مخاوفه بشأن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، لكنه أشار إلى أن البطولة القارية ليست مهددة بالنقل إلى بلد آخر.

وقال أمين عام الاتحاد الإفريقي فيرون موسينغو أومبا في رسالة إلكترونية إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون، اطلعت عليها "فرانس برس": "أنا مستاء لأنه تبين لي أنه بعد زيارات عدة قام بها رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام للكاف، فإن الوعود لم تنفذ".

لكن رغم هذه المخاوف، فإن مسؤولا رفيع المستوى في الاتحاد القاري نفى لـ"فرانس برس" أن تؤدي الأمور إلى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون، وقال: "كلا، كلا. إنها أخبار كاذبة".