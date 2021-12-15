وتلعب مصر ضد تونس في نصف النهائي الأول، وتصطدم الجزائر بقطر في نصف النهائي الآخر، في مواجهتين من العيار الثقيل بحثا عن نهائي استثنائي لبطولة العرب.

وسيخوض الفريق المصري مواجهة نصف النهائي الأول ضد تونس في السابعة مساء الأربعاء بتوقيت أبوظبي على استاد 974، بينما تلعب الجزائر ضد قطر في المواجهة الثانية في تمام الحادية عشر مساء على استاد الثمامة.

خطة لعب "الفراعنة"

خاض منتخب مصر 4 مباريات في البطولة حتى الآن، فاز في 3 على لبنان والسودان والأردن، وتعادل في واحدة مع الجزائر، ولم يغير طريقة لعبه التي يبدأ بها كل مرة كثيرا.

ويعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على طريقة (4-2-3-1)، بمشاركة ثنائي في خط الوسط بواجبات دفاعية وأخرى هجومية، والاعتماد على جناحين يتوسطهما صانع ألعاب لإمداد المهاجم الوحيد بالدعم اللازم.

ومن المتوقع أن يواصل كيروش اعتماده على المهاجم مروان حمدي لاعب سموحة السكندري بعد أن سجل في فوز مصر على الأردن (3-1) في ربع نهائي البطولة، رغم الأصوات المطالبة في مصر بمشاركة محمد شريف مهاجم الأهلي وهداف دوري الموسم الماضي بدلا منه.

وينوي مدرب الفراعنة إحداث بعض التغييرات في التشكيل لتطوير الجانب الهجومي الذي لم يكن في أفضل حالاته دائما في كل مباريات مصر بالبطولة بالشوط الأول باستثناء مواجهة السودان التي انتهت بخماسية نظيفة "للفراعنة".

الاعتماد على أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك في المشاركة كجناح أيمن بدلا من مصطفى فتحي ضمن أفكار كيروش لمواجهة تونس، خاصة مع عودة محمد مجدي "أفشة" لمركزه في صناعة اللعب بعد غيابه عن البدء في اللقاء السابق لعدم الجاهزية البدنية بعد الإصابة.

كما سيعود أحمد حجازي قلب دفاع اتحاد جدة لدعم الخط الخلفي للفريق المصري بعد أن غادر ملعب مباراة فريقه أمام الجزائر في ختام مرحلة المجموعات بسبب الإصابة، ليفقده كيروش في مواجهة ربع النهائي أمام الأردن.

وبعد الغياب للإيقاف في مواجهة دور الثمانية، يعود أكرم توفيق مدافع الأهلي لشغل مركز الظهير الأيمن بدلا من عمر كمال الذي شارك اضطراريا في هذا المركز أمام الأردن، بينما يظهر في الدوري المصري كجناح هجومي ينافس على صدارة الهدافين.

أوراق كيروش

ويفضل كيروش دائما الاحتفاظ بأوراق قوية على مقاعد البدلاء من أجل صناعة الفارق عندما يحتاج المنتخب المصري إلى ذلك في الشوط الثاني، أو إذا انتقلت المباراة لشوطين إضافيين.

محمد شريف مهاجم الأهلي وهداف الدوري المصري الموسم الماضي هو أحد أبرز أوراق كيروش، رغم أن البرتغالي يشركه دائما في مركز الجناح الهجومي بدلا من مركزه الأصلي كمهاجم.

وبعد نزوله كبديل بدقائق، صنع محمد شريف هدف تقدم مصر على الأردن في الوقت الإضافي بدور الثمانية قبل أن يسجل فريقه الهدف الثالث ويفوز في النهاية (3-1).

اللاعب الذي سجل من تمريرة شريف أمام الأردن، أحمد رفعت، هو الورقة الثانية الرابحة لدى المدرب كيروش، الذي كشف أنه من المدربين الذين يفضلون امتلاك أسلحة قوية إلى جوار مقعده الفني خارج الخطوط، ويفكر في ذلك عندما يضع تشكيل المباراة.

رفعت سجل أحد أجمل أهداف البطولة في شباك السودان بمرحلة المجموعات، وقدم أداء رائعا، جعله يدخل ترشيحات الاستمرار في المنتخب المصري بقوة حتى بعد انتهاء بطولة كأس العرب، رغم المنافسة القوية في مركزه من عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني، ومحمود تريزيغيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز المصري.

ويأمل مدرب كولومبيا السابق أن تسير الأمور أمام تونس كما يخطط من أجل الظهور في نهائي كأس العرب ليبحث عن أول ألقابه مع "الفراعنة"، بعد أن غاب المنتخب المصري عن التتويج بالألقاب منذ فوزه بكأس الأمم الإفريقية عام 2010 للمرة السابعة في تاريخه.