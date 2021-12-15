ويدخل الهلال المباراة وهو في المرتبة الرابعة برصيد 21 نقطة، جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 أخرى، وله مباراة مؤجلة اخرى مع الاتحاد المتصدر الذي يتقدم عليه حاليا بفارق 5 نقاط، من الجولة الثانية عشرة، بينما يدخل النصر المباراة وهو في المرتبة السابعة، برصيد 17 نقطة، جمعها من 12 مباراة، فاز كما خسر في 5 وتعادل في مباراتين.

وتعتبر المباراة مهمة لكلا الفريقين رغم تفاوت الطموحات بينهما، ولهذا سيرمي كل منهما بجميع أوراقه الرابحة بحثا عن العلامة الكاملة التي ستمنحه دفعة معنوية لمواصلة حصد النقاط في المباريات المقبلة.

ولم يسجل الهلال المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال آسيا، في آخر سبع مباريات سوى انتصارين على حساب الرائد وضمك، مقابل التعادل في خمس مباريات، كان آخرها في مباراتيه الأخيرتين أمام أبها ثم الفيحاء، ويسعى إلى استعادة نغمة الفوز أمام المنافس التقليدي والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم، والاقتراب كثيرا من الصدارة.

ويغيب عن الهلال في المباراة، محمد البريك، بسبب كورونا، وناصر الدوسري الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية سيبعده نحو شهرين، ومحمد كنو بداعي تراكم البطاقات، لكنه رغم هذه الغيابات، يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط إلى جانب البدلاء القادرين على تقديم المطلوب منهم.

ويتطلع النصر الذي استعاد معظم لاعبيه المصابين، أمثال عبد الإله العمري وعبد المجيد الصليهم والبرازيلي انسيلمو والأرجنتيني مارتينيس، إلى النهوض من كبوته والعودة من جديد عبر الباب الكبير، إلى جانب رد اعتباره من خسارته في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويفتقد النصر لجهود لاعبيه المدافع عبدالله مادو ولاعب الوسط عبدالفتاح عسيري بداعي الإصابة، حسبما ذكرت "فرانس برس".