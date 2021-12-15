ويسعى المنتخب المصري لمواصلة نتائجه الجيدة، والفوز على "نسور قرطاج"، للتأهل إلى المباراة النهائية والتي ستجمعه مع الفائز من مباراة قطر والجزائر.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب "الفراعنة" على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباريات السابقة، وآخرها أمام الأردن في الدور ربع النهائي.

وجاء تأهل مصر لنصف نهائي البطولة عقب هزيمة الأردن بنتيجة 3-1، في حين أقصت تونس عُمان بنتيجة 2-1.

وتقابل المنتخبان المصري والتونسي في 40 مباراة رسميا ووديا، فاز فيها "نسور قرطاج" 16 مرة، بينما حققت مصر الفوز 13 مرة، وتعادل الفريقان في 11 مواجهة.

ويرى مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، أن مباراة فريقه أمام المنتخب التونسي، ستكون صعبة على الطرفين.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي التمهيدي لمباراة الفريقين: "أنا سعيد جدا بوجودي في هذه المرحلة من البطولة، نحن سعداء أن نكون في هذه المباراة أمام تونس، نأمل أن نقدم عرضا جيدا لمحبي كرة القدم"، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية.

وفيما يتعلق بالإصابات في صفوف المنتخب المصري، أوضح كيروش: "لن أضغط على أي لاعب من أجل المشاركة، هذه ليست طريقتي، وأضع صحة اللاعبين في المقام الأول".

ومن جانبه، أكد منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي، استعداد فريقه لمواجهة مصر قائلا: "بدأنا البطولة بصعوبات في دور المجموعات مع ما حدث لنا من إصابات وبالرغم من ذلك تضماننا وخرج من الفترة الصعبة متصدرين ترتيب المجموعة".

وأضاف: "منتخب مصر قوي وله اسم كبير في إفريقيا، ولكن درسنا نقاط الضعف والقوة للفراعنة، وسنعلب المباراة من أجل الفوز".

واختتم الكبير حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة الأربعاء قائلا: "لدينا الكثير من اللاعبين الذين يعرفون الكرة المصرية بصورة جيدة، أمثال سيف الجزيري مهاجم الزمالك، وعلي معلول أحد ركائز النادي الأهلي. نعرف الكرة المصرية جيدا".