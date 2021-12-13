وتلعب الفرق أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيستضيف برشلونة، الذي ودع دوري الأبطال بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، نابولي ذهابا في 17 فبراير قبل مباراة الإياب خارج الديار بعدها بأسبوع.

وسيتقابل إشبيلية منافس برشلونة في الدوري الإسباني مع دينامو زغرب الكرواتي، بينما سيلعب بروسيا دورتموند الألماني مع رينجرز الاسكتلندي بعد سحب القرعة في نيون السويسريةـ الاثنين.

وسيلتقي رازن بال شبورت لايبزيغ مع ريال سوسيداد وسيلعب زينيت سان بطرسبرغ مع ريال بيتيس، بينما سيتقابل شريف تيراسبول من مولودوفا مع سبورتنغ براغا.

وسيتقابل أتلانتا الإيطالي مع أولمبياكوس اليوناني وسيلعب بورتو مع لاتسيو.

وسينضم الفائزون من المواجهات الثماني إلى 8 فائزين بمجموعاتهم في الدوري الأوروبي في دور الستة عشر والذي سيتم سحب قرعته في 25 فبراير.