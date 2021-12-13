ورفض برشلونة التعليق، لكن بعض المصادر القريبة منه أكدت لرويترز أن النادي يجهز لحفل الوداع يوم الأربعاء.

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد السابق إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر ونقل إلى مستشفى.

وأعلن برشلونة بعدها أن أغويرو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد تقييم حالته.

وقال برشلونة في بيان في نوفمبر: "خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروغادا. لن يكون بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي".

وشارك أغويرو في 5 مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.