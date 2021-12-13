وأقيمت الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، والتي يترقبها جماهير كرة القدم، لأنها عادة ما تسفر عن مواجهات مثيرة .



وستجمع الموقعة الأهم، أسطورتي الجيل، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في موقعة ستجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي بباريس سان جرمان الفرنسي.

ويعتبر هذا اللقاء الأول بين ميسي ورونالدو، منذ انتقالهما لفريقيهما الجديدين الصيف الماضي.

وسيواجه ريال مدريد الإسباني بنفيكا البرتغالي، الذي أخرج "الغريم" برشلونة من دور المجموعات، بينما سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فياريال الإسباني.

وسيواجه ليفربول الإنجليزي مباراة سهلة نسبيا أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وفي قمة أخرى، سيواجه بايرن ميونيخ الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني، لتسجل واحدة من أبرز مواجهات الدور المقبل.

يذكر أن دور الـ16 من البطولة سينطلق في منتصف فبراير من العام المقبل.

هنا مباريات دور الـ16 كاملة:

بنفيكا البرتغالي – ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني – مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتكو مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني

سالزبورغ النمساوي – ليفربول الإنجليزي

إنتر ميلانو الإيطالي – أياكس أمستردام الهولندي

سبورتنغ لشبونة البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي – باريس سان جرمان الفرنسي

تشلسي الإنجليزي – ليل الفرنسي