واستغل كريم بنزيمة، الذي كانت مشاركته محل شك ولم يلعب سوى أول 45 دقيقة، لأقصى درجة الوقت الذي قضاه في الملعب، وسدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.

وكان هذا هو الهدف 17 في مسيرة بنزيمة ضد أتلتيكو، والهدف 13 له هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

ولم يهز فينيسيوس جونيور الشباك، لكنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا آخر في الشوط الثاني، وهذه المرة لصالح ماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة.

ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الأول بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، و13 نقطة عن أتلتيكو الرابع، رغم أنه لعب مباراة أكثر من الفريقين.