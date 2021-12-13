وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة متقنة عند نهاية الشوط الأول، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 45 نقطة من 18 مباراة، متقدما بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة.

وبقي موناكو، الذي انتصر في آخر مباراتين في الدوري بثلاثة أهداف في كل منهما، في المركز الثامن وله 26 نقطة.

وانضم موناكو إلى خمسة أندية تتنافس على المركز الثاني مع مرسيليا ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ست نقاط، إذ يحتل ستاد رين المركز الثالث وله 31 نقطة عقب خسارته 2-1 أمام ضيفه نيس رابع الترتيب.