وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) مواعيد مونديال الأندية بين 3 و12 فبراير في الإمارات، فيما يخوض منتخب مصر نهائيات أمم إفريقيا بين 9 يناير و6 فبراير.

ويلعب الأهلي، ممثل إفريقيا، مباراته الأولى في الدور الثاني ضد مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف في 5 فبراير، قبل يوم من نهائي كأس أمم إفريقيا التي يحمل الفراعنة لقبها 7 مرات (رقم قياسي)، وفي حال تخطيه ربع النهائي، يلتقي بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

قال كيروش في مؤتمر صحفي في الدوحة، الجمعة، عشية مواجهة الأردن في ربع نهائي كأس العرب، حيث يخوض المنافسات بتشكيلة خالية من المحترفين خارج البلاد أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي: "قرأت الأخبار وأعتقد أن عاصفة أخرى أو إعصارا سيأتي في غضون أشهر قليلة".

وتابع المدرب المخضرم البالغ 68 عاما: "كرة القدم تجلب لنا كل أسبوع مشكلات كبيرة، فلنستمتع بمشاكل هذا الأسبوع وننتظر مشاكل الأسابيع المقبلة من أجل حلها. ما يبدو كبيرا اليوم قد يتقلص غدا أو بعد غد، وسنجد دوما حلولا جيدة بذهنية منفتحة وبالاستناد إلى المنطق. في نهاية المطاف ما هو مهم للفيفا والكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) والأندية، أن يفهموا أمرا بسيطا: اللاعبون هم أنفسهم (المنتخب والأهلي)".

وأضاف مدرب منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا السابق ساخرا: "منذ ولادة الإنسان وهو يحلم بالطيران، والآن في كرة القدم نحاول أن يكون لدينا حلم جديد وهو وضع لاعب واحد في مباراتين في الوقت عينه. ربما نضع قدما ويدا واحدة في مكانين مختلفين. لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا ونحاول".

وختم وإلى جانبه قائد المنتخب المصري لاعب الأهلي عمرو السولية: "بما أن الإنسان لا يمكنه الطيران فمن الصعب أن نضع السولية في ملعبين بوقت واحد. سنصل إلى يوم ونخوض 4 مسابقات في الوقت عينه!".

وكان الأهلي خاطب الاتحاد الدولي قبل أسبوعين "لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية".

ولطالما ضم الأهلي عددا وافرا من لاعبي المنتخب "ما بين 7-9 لاعبين، بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين في صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول (تونس) وأليو ديانغ (مالي) وبدر بانون (المغرب)، وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية".

وفي السياق عينه، قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي في تصريح تلفزيوني، الجمعة: "أخذنا الإجراءات ووجهنا خطابا للاتحاد المصري والإفريقي والدولي بأن يراعي الحقوق المشروعة للأهلي، وأن يخوض البطولة بكامل نجومه".

وتابع شلبي: "نحن في انتظار ردود رسمية من الجهات الثلاث. لدينا ثقة بان الاتحاد المصري سيدعم موقف الأهلي".