وسجل هدفي تونس سيف الدين الجزيري (16) ويوسف المساكني (69)، فيما أحرز أرشد العلوي هدف عمان الوحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.

وبالتالي، وبعدما كان مفاجأة الدور الأول، ودع المنتخب العماني البطولة التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويشارك هو فيها للمرة الأولى أيضا، فيما تنتظر تونس في نصف النهائي الفائز من مباراة مصر والأردن، السبت.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بهجوم ضاغط على المناطق العمانية، لكن من دون فعالية باتجاه المرمى.

وفي مباراة أخرى، بلغت قطر نصف النهائي بفوزها على الإمارات 5-صفر، في ملعب البيت أمام جماهير غفيرة.

وسجل علي سالمين (6 بالخطأ في مرماه) والمعز علي (28 من ركلة جزاء و45+3) وخوخي بوعلام (36 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (44) أهداف قطر.

ونجح "العنابي" في بلوغ دور الأربعة في مشاركاته الثلاث في البطولة بعد عامي 1985 و1998، بينما فشل"الأبيض" في تكرار ما حققه في نسخة 1998 عندما حل رابعا.

وتلعب قطر في نصف النهائي مع الفائز بين المغرب والجزائر، اللذين يتواجهان السبت على ملعب الثمامة.