وسجل السائق البريطاني دقيقة واحدة و23.691 ثانية في حلبة مرسى ياس، ليكون الوحيد الذي كسر حاجز دقيقة و24 ثانية، بينما احتل منافسه الهولندي المركز الرابع.

وسجل فرستابن سائق رد بول أسرع لفة في التجارب الحرة الأولى، يوم الجمعة، بينما جاء هاميلتون، الذي ألغيت أسرع لفة له، في المركز الثالث. لكن فرستابن ابتعد بفارق 0.641 ثانية عن منافسه على اللقب في المساء.

ويدخل فرستابن وهاميلتون سباق الأحد الحاسم متساويين في النقاط لكن السائق الهولندي يتفوق 9-8 في عدد الانتصارات، وسيتوج باللقب إذا لم يسجل أي منهما نقاطا.

واصطدم الاثنان بالفعل ثلاث مرات هذا الموسم، مما أثار مخاوف من إمكانية حسم اللقب بحادث في السباق الأخير.

لكن الاتحاد الدولي للسيارات حذر من عقوبات مشددة لأي تصرف غير رياضي وتتضمن خصم نقاط.

واحتل استيبان أوكون سائق ألباين المركز الثاني على نحو مفاجئ بفارق 0.343 ثانية عن هاميلتون، فيما جاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الآخر في المركز الثالث بفارق 0.392 ثانية عن الصدارة.

وتسبب حادث لكيمي رايكونن في توقف التجارب في الدقائق الأخيرة.

وفقد السائق الفنلندي (42 عاما)، الذي سيعتزل بعد سباق الأحد، السيطرة على سيارة ألفا روميو في المنعطف 14 واصطدم بالحواجز وأنهى الحصة في المركز 16.

وحقق سيرجيو بيريز المركز الخامس مع رد بول متقدما على فرناندو ألونسو من ألباين والياباني الصاعد يوكي تسونودا من ألفا تاوري.

وكان المركز الثامن من نصيب شارل لوكلير متفوقا على كارلوس ساينز زميله في فيراري وأكمل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري قائمة العشرة الأوائل.