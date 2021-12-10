وقطع فرستابن مضمار حلبة مرسى ياس البالغ طوله 5.2 كيلومتر في دقيقة واحدة و25.009 ثانية، متفوقا بفارق 0.196 ثانية على الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، بينما كان المركز الثالث من نصيب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات بعدما تخلف بفارق 0.346 ثانية عن صاحب الصدارة.

وقبل المواجهة المرتقبة بين هاميلتون وفرستابن لحسم لقب الموسم الحالي في السباق الختامي، يوم الأحد، المقبل يتساوى السائقان في رصيد النقاط بينما يتفوق فرستابن في عدد مرات الفوز بالسباقات برصيد تسعة انتصارات مقابل ثمانية لهاميلتون (36 عاما).

ويسعى فرستابن لتحقيق لقبه الأول في البطولة بينما يطمح هاميلتون أنجح سائق على مدار تاريخ البطولة لإحراز اللقب الثامن خلال مسيرته مع البطولة، وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق.