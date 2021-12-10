وعبّر تشافي عن اعتقاده بضرورة تمتع لاعبي برشلونة بنفس روح اللاعب جافي البالغ من العمر 17 عاما، والذي بدا حزينا بعد استبداله في مباراة بايرن ميونخ.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشافي قوله بعد مباراة فريقه مع النادي الألماني: "سأضحي بحياتي من أجل هذا النادي".

ودعا تشافي لاعبيه إلى التحلي بالقوة، والعمل بجد على إعادة اكتشاف أنفسهم في المباراة القادمة أمام أوساسونا، الأحد القادم، وتعزيز الروح المعنوية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وفشل برشلونة في عبور دور المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2000-2001.

وسينتقل "البلوغرانا" للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة خلف بنفيكا البرتغالي.