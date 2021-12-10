وتأجلت أيضا مباراة توتنهام ضمن دوري المؤتمر الأوروبي أمام رين، والتي كانت مقررة هذا الأسبوع.

وأغلق مقر تدريب توتنهام بعد أن صرح المدير الفني أنتونيو كونتي الأربعاء بأن 8 لاعبين و5 إداريين ثبتت إصابتهم بكورونا، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وقرر مجلس إدارة "بريمرليغ" تأجيل مباراة برايتون التي كان من المخطط أن تقام الأحد "بعد إرشادات من مستشارين طبيين، مع وضع صحة اللاعبين والإداريين كأولوية".

وتابع بيان "البريمرليغ"، أنه يعتزم تحديد موعد آخر المباراة "في الوقت المناسب لذلك لاحقا".