وواصل "أسود الأطلس" تألقه في كأس العرب، المقامة في قطر، وحقق الانتصار الثالث على التوالي، من دون استقبال أي أهداف.

وجاء انتصار المغرب هذه المرة على السعودية، بنتيجة 1-0، وهو الانتصار الثالث على التوالي للمنتخب المغربي، مما ضمن له الصدارة في المجموعة الثالثة.

ومن ناحية أخرى، حسم المنتخب الأردني تأهله أيضا، بانتصار عريض بنتيجة 5-1 على المنتخب الفلسطيني، في مباراة قوية حسمت للأردن بهدفين ثالث ورابع وخامس في الدقائق الأخيرة.

وسيواجه المغرب والأردن، منتخبا الجزائر أو مصر، وفقا لهوية المتصدر منهما في المباراة الأخيرة بدور المجموعات مساء الثلاثاء.