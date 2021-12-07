وحققت هنا جودة، الملقبة بسندريلا الرياضة المصرية، لاعبة المنتخب الوطني المصري والنادي الأهلي لتنس الطاولة، فوزا ثمينا ببطولة العالم لناشئي تنس الطاولة "تحت 15 عاما" التي تستضيفها البرتغال حاليا.

وصعدت جودة للدور نصف النهائي عقب فوزها على الألمانية "غارسيل ميا" بنتيجة 4-1، في مباراة ماراثونية، وبذلك ضمنت التتويج بميدالية.

ومن المقرر أن تخوض هنا جودة منافسات قبل النهائي، يوم الأربعاء.



وتلعب نجمة المنتخب المصري مساء الثلاثاء نهائي منافسات الزوجي رفقة زميلتها اليابانية ميوا هاريموتو أمام الزوجي الألماني.



وتحتل هنا جودة حاليا المركز 387 عالميا في تصنيف سيدات تنس الطاولة العالمي.

وبهذه النتائج المبهرة، تتقدم اللاعبة المصرية بخطى ثابتة في عالم تنس الطالوة، الرياضة التي يهيمن عليها لاعبي شرق آسيا منذ عشرات الأعوام.