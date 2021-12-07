وتنقسم اهتمامات الفرق خلال هذه الفترة، بين صفقات مباشرة وأخرى تتعلق باتفاق مبدئي مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، حيث يملكون حق التفاوض مع الأندية الأخرى، خلال الستة أشهر الأخيرة لهم مع فرقهم الحالية.

ويرصد موقع سكاي نيوز عربية، خلال السطور التالية، أبرز الصفقات المحتملة في "الميركاتو الشتوي".

كييزا إلى تشلسي

البداية مع صفقة انتقال الإيطالي فيديريكو كييزا إلى صفوف بطل أوروبا تشلسي، في صفقة قياسية قد تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي قدمها صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الماضي، وبالأخص مع منتخب بلاده في "يورو 2020".

ووفقا لموقع " كالتشيو ميركاتو"، فإن كييزا أوضح لإدارة النادي الإيطالي أنه سيفضل الرحيل عن صفوف اليوفي في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومع الظهور الباهت لليوفي هذا الموسم، بات خروج الإيطالي وشيكا.

تقرير صحيفة "صن" عن الصفقة أوضح أنها قد تكلف خزائن "البلوز" ما يقارب 85 مليون جنيه إسترليني، وبدأ كييزا بالفعل بمتابعة حسابات لاعبي تشلسي وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، هو ما أشارت إليه بعض التقارير الإعلامية كإشارة إلى أن الجناح الإيطالي يريد أن يكون جزءًا من مشروع النادي الأزرق.

رحيل فيرنر

أوضح تقرير لموقع "إي إس بي إن" أن مهاجم تشلسي الألماني تيمو فيرنر قد يرحل عن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأشار تقرير الموقع الأميركي إلى أن مانشستر يونايتد وبرشلونة يسعيان للحصول على خدمات فيرنر، خاصة أن الأخير لم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن مع تشلسي.

وحاول برشلونة ضم فيرنر (25 عاما) قبل انتقاله إلى تشلسي، عندما كان يلعب لصفوف لايبزغ الألماني، إلا أن الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي الكتالوني تضع أنباء صفقة انتقال فيرنر لصفوفه في دوائر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

مبابي إلى مدريد

ننتقل إلى الصفقات التي تنتهي رسميا الصيف المقبل، لكن تبدأ خطوتها الأولى بالميركاتو الشتوي، وعلى رأسها انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعد الصراع الذي نشب بين الملكي وباريس سان جيرمان بموسم الانتقالات السابق، وانتهى برفض عرض النادي الإسباني من أجل مبابي، الذي وصلت قيمته إلى ما يقارب 180 مليون يورو.

في تصريحات إعلامية، كشف مبابي (22 عاما) مؤخرا عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جرمان، وأن مفاوضات تجديد عقده وصلت إلى "طريق مسدود".

ووفقا لخطة فلورينتو بيريز رئيس ريال مدريد، سيحصل النادي الإسباني على خدمات مبابي مجانا، على أن تبدأ المفاوضات قبل "الميركاتو الصيفي"، إذ تنص لوائح "فيفا" على أن أي لاعب لديه حق التفاوض مع أي ناد آخر، خلال 6 أشهر الأخيرة في عقده مع فريقه الحالي.

فرصة مجانية

على غرار مبابي، تنتهي عقود عديد من النجوم في صيف 2022، وقد تكون فرصة مثالية للأندية الكبرى للحصول على خدماتهم مجانا، ومن أبرزهم: الفرنسي بول بوغبا، والأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والألماني أنطونيو روديغر، والإيطالي لورينزو إينسيني.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن الفترة الحالية تشاهد مفاوضات مبدئية بين باريس سان جيرمان والفرنسي بول بوغبا (28 عاما)، من أجل الاستمرار في بناء "فريق الأحلام".

بينما أشار أحدث تقارير صحيفة "ديلي إكسبريس" إلى أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل مهتمان بالحصول على خدمات عثمان ديمبيلي (24 عاما)، بعدما منعته الإصابات من إظهار أفضل مستوياته مع برشلونة حتى الآن.

وتشلسي حتى الآن لم يعلن عن تجديد عقود الثنائي الدفاعي أنطونيو روديغر (28 عامًا) وأندرياس كريستنسن (25 عاما)، وقد تكون فرصة مناسبة لأي ناد كبير لخطف أحدهما، خاصة بعدما نجح الألماني توماس توخيل في تطوير أدائهما بشكل كبير.