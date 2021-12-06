ومع المباريات القوية المرتقبة، تتباين حظوظ الأندية في بلوغ ثمن النهائي، الذي ضمنت أندية أياكس أمستردام الهولندي وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي وإنتر ويوفنتوس الإيطاليان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، ضمنت التأهل إليه.

المجموعة الأولى: الصدارة والوصافة محسومة

تأهل مانشستر سيتي كمتصدر للمجموعة بـ12 نقطة، بينما حجز سان جرمان بطاقة التأهل كوصيف بـ8 نقاط.

وسيحل لايبزيغ الألماني ثالثا ويكمل المشوار في ملحق "يوروبا ليغ" بحال فوزه، أو تعادله مع عدم فوز بروج البلجيكي، أو بحال خسارة بروج.

أما بروج فسيحل ثالثا ويكمل المشوار في ملحق "يوروبا ليغ" بحال فوزه وعدم فوز لايبزيغ، أو تعادله وخسارة لايبزيغ.

ويمتلك كل من بروج ولايبزيغ 4 نقاط، وسيقابل الأول سان جرمان، في حين سيلعب النادي الألماني أمام الـ"سيتيزينز".

حسابات معقدة في المجموعة الثانية

حسم ليفربول التأهل للدور المقبل برصيد 15 نقطة، بينما سيتوجب على بورتو البرتغالي الفوز، أو التعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني وعدم فوز ميلان الإيطالي على "الريدز".

من جانبه سيتأهل النادي الإسباني بحال فوزه وتعثر ميلان، وبحال فوزهما معا شرط أن يكون فارق الأهداف في صالحه.

وتبقى حظوظ ميلان في التأهل بحال فوزه وانتهاء المباراة الثانية بالتعادل، وبحال فوزه وأتلتيكو شرط أن يكون فارق الأهداف في صالحه.

جدير بالذكر أن رصيد بورتو من النقاط هو 5، بينما حصد كل من ميلان وأتلتيكو 4 نقاط فقط.

أياكس وسبورتينغ لدور الـ16

ضمن أياكس وسبورتينغ لشبونة التأهل للدور المقبل برصيد 15 و9 نقاط على التوالي.

أما بوروسيا دورتموند الألماني فسيحل ثالثا ويتابع المشوار في ملحق "يوروبا ليغ"، في حين سيتذيل بشيكتاش التركي القائمة مهما كانت نتائج الفرق في المجموعة، كونه لم يحقق أي نقطة في المباريات التي خاضها.

صدارة مؤجلة

يتواجه ريال مدريد الذي يحمل في رصيده 12 نقطة وإنتر صاحب العشر نقاط، الأربعاء، في مباراة تحسم بطل المجموعة والوصيف.

وضمن نادي شيريف المولدوفي المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط ليكمل مشواره في ملحق "يوروبا ليغ"، مهما كانت نتيجة اللقاء مع شاختار الأوكراني صاحب النقطة الوحيدة في المجموعة.

صراع على المركز الثاني

برصيد 15 نقطة، ضمن بايرن ميونيخ التأهل للدور القادم، بينما سيتوجب على برشلونة الإسباني صاحب النقاط السبع الفوز على النادي الألماني، أو خسارة بنفيكا البرتغالي الذي سيواجه دينامو كييف الأوكراني صاحب المركز الأخير بالمجموعة.

وبالنسبة لحظوظ بنفيكا، فقد يتأهل للمرحلة التالية إن فاز على النادي الأوكراني، بشرط خسارة "البلوغرانا" أمام بايرن.

من سيرافق "الشياطين الحمر"؟

تبدو الحسابات في هذه المجموعة التي تضم كلا من مانشستر يونايتد (10 نقاط) ويونغ بويز السويسري (4 نقاط)، وأتالانتا الإيطالي (6 نقاط) وفياريال الإسباني (7 نقاط)، معقدة بالنسبة لمركز الوصيف.

ففياريال سيتأهل إذا تفادى الخسارة أمام أتلانتا، بينما سيحل ثالثا إن خسر في المباراة التي ستقام فجر الخميس.

وفي المقابل، سيتأهل أتالانتا بحال فوزه، لكنه سيحل ثالثا إن تعادل.

ولن يستطيع يونغ بويز التأهل، لكنه قد يحل ثالثا بحال فوزه على "الريدز"، وخسارة أتالانتا.

احتمالات متقاربة

تشهد المجموعة التي تضم فولفسبورغ الألماني (5 نقاط) وليل الفرنسي (8 نقاط)، وسالزبورغ النمسوي (7 نقاط) وإشبيلية الإسباني (6 نقاط)، منافسة حامية.

فالنادي الفرنسي سيتأهل إذا تفادى الخسارة، وبمقدوره التصدر بحال فوزه على فولفسبورغ، أو بحال تعادله وعدم فوز سالزبورغ على إشبيلية.

سالزبورغ سيتأهل إذا تفادى الخسارة.، وسيضمن الصدارة بحال فوزه وتعثر ليل.

كذلك سيتأهل إشبيلية بحال فوزه، وسيضمن الصدارة بحال فوزه وخسارة ليل.

وأخيرا سيتأهل فولفسبورغ بحال فوزه، وسيضمن الصدارة بحال فوزه وانتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

صدارة إنجليزية إيطالية

في رصيد كل من تشلسي ويوفنتوس 12 نقطة، أي أنهما ضمنا التأهل للدور 16، لكن الفريق الإنجليزي سيتصدر إن فاز على زينيت الروسي، أو إن تعادل ولم يفز أو خسر الفريق الإيطالي في مباراته مع مالمو السويدي.

فرصة يوفنتوس في الصدارة تتمثل بفوزه على مالمو وخسارة تشلسي، أو تعادله وخسارة "البلوز".

وسيحل زينيت ثالثا ويتابع المشوار في ملحق "يوروبا ليغ"، بينما يقبع مالمو بالمركز الأخير.