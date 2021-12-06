وتساوى هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فرستابن، لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات، حيث فاز في تسعة سباقات مقابل ثمانية لبطل العالم سبع مرات.

وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وخطف فالتيري بوتاس المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل، ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.