وقال النصر في حسابه على تويتر "وقعت إدارة نادي النصر اتفاقاً مع المدرب الأرجنتيني ميغيل انخل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي".

ونقلت "فرانس برس" عن النادي السعودي "كان ميغيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي لموسم 2019 وموسم 2020... كما حقق بطولة الدوري الكولومبي مع نادي مليونير موسم 2017 ثم كأس السوبر عام2018، إضافة إلى تحقيقه عدداً من الانجازات الأخرى أهمها: بطولة الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفيلد، وكأس الليبرتادوريس مع بوكا جونيورز".

وبات ميغيل روسو المدرب الثالث للنصر هذا الموسم بعد البرازيلي مانو مينيزيس، والبرتغالي بدرو إيمانويل الذي أقيل من منصبه في العاشر من نوفمبر وتولى المهمة خلفاً له وبشكل موقت البرازيلي مارسيلو سالازار.

وأشرف البرتغالي على الفريق في 5 مباريات فقط، اثنتان في دوري أبطال آسيا وثلاث مباريات في الدوري، ولم يحقق خلالها سوى فوز وحيد على الوحدة الإماراتي، قبل أن يخسر في نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال، ومن ثم أمام الاتفاق والشباب في الدوري مقابل التعادل أمام الفيحاء.