وأحرز خوانمي هدفا متأخرا لريال بيتيس، ليلحق بمضيفه برشلونة الخسارة 1-صفر في الدوري الإسباني، السبت، وينهي "شهر عسل" تشافي في النادي الذي عاد إليه قبل 3 أسابيع.

وقال تشافي للصحفيين: "لقد سجلوا عندما كنا نلعب أفضل، لا يمكن أن نسمح بحدوث مثل هذه النوعية من الهجمات المرتدة. هذه الهزيمة مؤلمة".

واستطرد أسطورة الفريق الكتالوني سابقا: "نحن نلعب على أرضنا وقدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني".

واعتبر تشافي أن برشلونة "بحاجة للأداء بشكل أفضل، لكنني أعتقد أننا كنا نستحق أكثر من ذلك. كان عقابا غير عادل بعد تقديم مباراة جيدة".

وهذا أول انتصار لريال بيتيس على برشلونة منذ أكثر من 3 أعوام، ليتقدم للمركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 23 نقطة.

ومع استعداد برشلونة لخوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، أراح تشافي 3 من أبرز لاعبيه هم جيرارد بيكيه وفرانكي دي يونغ وعثمان ديمبلي، لكن قراره جاء بنتائج عكسية.