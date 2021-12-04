وبدا أن تشيلسي يحكم قبضته على المباراة بعد 28 دقيقة عندما سجل تياجو سيلفا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت ولم يستطع الحارس أوكاش فابيانسكي سوى لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك.

لكن أبطال أوروبا سمحوا لأصحاب الأرض بالعودة لأجواء اللقاء في الدقيقة 40 عندما وضع جورجينيو حارس مرماه إدوار مندي تحت ضغط بتمريرة سيئة للخلف وأعاق الحارس السنغالي جارود بوين ليحصل وستهام على ركلة جزاء نفذها مانويل لانتسيني بنجاح.

واحتاج تشيلسي إلى أربع دقائق فقط ليستعيد تفوقه عن طريق ماونت، الذي عاد إلى مستواه بعد غياب بسبب مشاكل في ضرس العقل، حيث وصلته تمريرة طويلة من حكيم زياش حولها بتسديدة مثالية إلى شباك فابيانسكي عند القائم القريب.

وأشرك تشيلسي المهاجم روميلو لوكاكو مع بداية الشوط الثاني بدلا من المصاب كاي هافرتس.

لكن وست هام أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 56 عندما سدد بوين كرة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

وقلب ماسواكو المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 87 عندما خدع مندي بتسديدة بدت وكأنها تمريرة عرضية لكن الكرة سقطت في المرمى عند القائم القريب.

وتركت الهزيمة فريق المدرب توماس توخيل متقدما بنقطة واحدة في صدارة الترتيب على مانشستر سيتي، الذي يزور واتفورد في وقت لاحق اليوم السبت، ونقطتين على ليفربول الذي يواجه ولفرهامبتون واندرارز خارج ملعبه.