وتناوب على تسجيل أهداف "أسود الأطلس" كل من يحيى جبران (د4)، لاعب الأهلي المصري بدر بانون (د25)، محمد الشيبي (د48)، ولاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي (د88 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين بعد الأول على فلسطين بالنتيجة عينها، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما بقي الأردن ثانياً مع ثلاث نقاط.

وقد يحسم المغرب تأهله رسمياً في وقت لاحق، في حال إخفاق السعودية بتحقيق فوز على فلسطين اليوم، وإلا سينتظر "أسود الأطلس" حتى الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على السعودية 1-صفر، فيما اكتسح المغرب فلسطين 4-صفر.

وفي الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، يواجه المغرب السعودية، فيما يقابل الأردن منتخب فلسطين.

وقال مدرب المغرب الحسين عموتة بعد المباراة، في تصريح تلفزيوني: "تخوّفنا من تأثير سلبي نتيجة فوزنا في المباراة الأولى 4-صفر، لكن انتبهنا للجزئيات".

وأضاف: "نجحنا بهزّ الشباك من الفرصة الثالثة، وسدّدنا أكثر من 16 مرة معظمها كانت مؤطرة".

أما مدرب الأردن العراقي عدنان حمد فاعتبر أن "النتيجة غير متوقعة. كنا نعرف أننا نواجه فريقاً قوياً وفارق الإمكانات واضح. سيناريو المباراة أثّر مع هدف مبكر وإصابة القائد بهاء فيصل. كان المغرب يستحق الفوز".

وعن المباراة المقبلة مع فلسطين، أضاف حمد: "سنعمل على تحسين معنويات اللاعبين. علينا أن نكون واقعيين، خسرنا مع الفريق الأفضل، لكن فرصة الانتقال إلى ربع النهائي لا تزال سانحة".