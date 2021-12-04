وسيخوض توتنهام 8 مباريات في جميع المنافسات خلال ما تبقى من ديسمبر الجاري.

وكان كين (28 عاما) قائد منتخب إنجلترا على رأس قائمة هدافي توتنهام في الموسم الماضي، لكن الحصيلة تراجعت كثيرا في الموسم الحالي، إذ لم يحرز سوى هدف وحيد فقط حتى الآن وكان في الفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر الماضي.

وقال كونتي: "من الصعب أن أبدا مباراة بدون هاري. فهو بصراحة لاعب مهم بالنسبة لنا.. من جميع النواحي".

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: "أتمنى أن يتحسن الوضع وتتحسن ثقة جميع اللاعبين وأن نتمكن من السيطرة على الوضع بدون هاري ليس بصورة كاملة بل بما يكفي لنا للحصول على النقاط الثلاث".

وأردف كونتي قائلا: "في الوقت الحالي لا أرى إمكانية للبدء بدون هاري".

ويحتل توتنهام اللندني المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 22 نقطة وسيلتقي، الأحد، مع ضيفه المتعثر نوريتش سيتي الذي يقبع في المركز قبل الأخير.