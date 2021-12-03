آخر رقم سجله رونالدو كان مساء الخميس، كان 801، وهو عدد الأهداف التي سجلها في مسيرته الذهبية، ليصبح أول لاعب بالتاريخ يصل لأكثر من 800 هدف في حياته.

هنا أبرز الأرقام التي سجلت مسيرة رونالدو، بعض منها تاريخي، والبعض معنوي، وآخر اقتصادي.

5

هو عدد الكرات الذهبية التي نالها خلال مسيرته. كانت الأولى عام 2008 في صفوف مانشستر يونايتد متقدما على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

حاز البرتغالي على الجائزة المرموقة أيضا أعوام 2013 و2014 و216 و2017، في حين توج بها الأرجنتيني 7 مرات آخرها يوم الإثنين الماضي.

7

هو الرقم المفضل لقميص رونالدو. ارتداه منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد عام 2003 قادما من سبورتينغ لشبونة. ويحمل رقم 7 في صفوف مانشستر دلالة كبيرة لأن أبرز أساطيره ارتدوه وعلى رأسهم الأيرلندي جورج بست والفرنسي إريك كانتونا وديفيد بيكهام.

لدى وصوله إلى ريال مدريد عام 2009، ارتدى رونالدو القميص رقم 9 لموسم واحد، لأن الرقم 7 كان في حوزة أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس، قبل أن تنتقل ملكيته إلى البرتغالي.

14

هو عدد الأهداف التي سجلها رونالدو في نهائيات كأس أوروبا، بينها 5 في النسخة الأخيرة الصيف الماضي، ليكون بالتالي أفضل مسجل في تاريخ المسابقة القارية الأهم، متقدما بفارق 5 أهداف عن الفرنسي ميشال بلاتيني.

كما يملك رونالدو الرقم القياسي في عدد المشاركات في البطولة الأوروبية (5 مرات) علما بأنه قاد منتخب بلاده إلى إحراز اللقب في عام 2016.

36

هو عدد المرات التي واجه فيها ميسي ليصبح الأخير أكثر لاعب يواجهه في مختلف المسابقات، بالتساوي مع سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا، بحسب إحصائيات موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص.

140

هو عدد الأهداف التي سجلها في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر ترتيب الهدافين للمسابقة القارية الأم. أما منافسه المباشر فهو ميسي بالذات مع 120 هدفا.

181

هو عدد المباريات الّتي خاضها رونالدو في دوري أبطال أوروبا، متجاوزا الرقم القياسي السابق بحوزة الحارس الإسباني إيكر كاسياس (177). ويليهما مواطنه تشافي هرنانديز (151) والأرجنتيني ميسي (153).

801

هو عدد الأهداف التي سجلها في مسيرته. وكان رونالدو تخطى العام الماضي الرقم للقياسي الرسمي بعدد الأهداف المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل 767 هدفا.

وجاءت أهداف رونالدو كالتالي: 115 هدفا مع البرتغال و686 مع الأندية التي دافع عن ألوانها، 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة (2002-2003)، 130 مع مانشستر يونايتد (2003-2009 ثم منذ أغسطس 2021 وحتى الآن)، 450 هدفا مع ريال مدريد (من 2009 حتى 2018)، و101 هدف مع يوفنتوس (2018-2021).

بلغ وتجاوز عتبة الـ 800 هدف بتسجيله هدفين في مرمى أرسنال (3-2) الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

115 مليون

هو المبلغ الذي استثمره نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدماته عام 2018، بينها 100 مليون كبدل انتقال لريال مدريد.

كان رونالدو يكلف خزينة فريق السيدة العجوز 86 مليون يورو سنويا، وهذا المبلغ يتضمن أجره (57 مليون يورو) وتقسيط ما يتوجب على عملاق تورينو للنادي الملكي على 4 سنوات.

372 مليون

هو عدد المتابعين لحسابه على إنستغرام. رونالدو هو الشخصية الاكثر تتبعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم بالحديث عن إنجازاته على أرضية الملعب والشركات التي ترعاه.