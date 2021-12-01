وتناطح الزميلان السابقان في مانشستر يونايتد الإنجليزي أثناء مباراة فريقيهما في يناير الماضي، والتقطت لهما صور كانت الأبرز خلال الموسم، وعوقبا بغرامات بسبب التصرف غير الرياضي عقب تبادل السباب.

وأوضح إبراهيموفيتش في مقابلة نشرتها صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، الأربعاء، أن لوكاكو "لديه غرور كبير"، مشيرا إلى أن البلجيكي "كان من بدأ السباب".

وواصل المهاجم السويدي: "ضربته في نقطة ضعفه وفقد السيطرة. أتمنى أن التقي به قريبا وهناك أشياء يجب أن تُحل في الملعب. لا أكره أي أحد. اتركوا لوكاكو وشأنه".

كما قال إبراهيموفيتش إنه كان قريبا من الانضمام إلى نابولي قبل العودة إلى ميلان في 2019، لأنه أراد السير على نهج الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بالفوز بلقب الدوري الإيطالي مع هذا الفريق.

وانتقل صاحب الـ40 عاما إلى ميلان لخوض فترة ثانية معه في ديسمبر 2019، عقب مغادرة لوس أنجليس جالاكسي الأميركي.

لكن إبراهيموفيتش كان يدرس في البداية فكرة قيادة نابولي لأول لقب بالدوري، منذ ألهم مارادونا الفريق للتتويج عامي 1987 و1990.

وأوضح: "بعد مشاهدة فيلم وثائقي عنه (مارادونا)، قررت الانضمام لنابولي، وتكرار ما فعله بالفوز بالدوري".

وأضاف: "مللت من اللعب في أميركا وفكرت في الاعتزال، لكن (وكيلي) مينو (رايولا) قال: '‬أنت مجنون. يجب أن تعود إلى إيطاليا".

واستطرد "السلطان": "كان كل شيء على ما يرام، لكن (مالك نابولي أوريليو) دي لاورنتيس أقال (المدرب كارلو) أنشيلوتي، سألت مينو: ‬أي فريق يواجه ظروفا أسوأ لأغير وضعه؟ أجاب: ‬بالأمس خسر ميلان صفر-5 من أتلانتا. لذا اتخذت قراري (بالانضمام لميلان)".

وأشار إلى أن هدفه من ركلة هوائية مذهلة أمام إنجلترا عام 2012، كان أكثر هدف أسعده، لأن "الإنجليز قللوا من شأني دائما".