وأحرز "الأبيض" الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة متساوياً في عدد النقاط مع المنتخب التونسي الذي كان قد تغلب ضمن نفس المجموعة في أولى مبارياته على نظيره الموريتاني بنتيجة 5-1، لكن فارق الأهداف منحت المنتخب التونسي الصدارة.

وفرض المنتخب الإماراتي تفوقه في الشوط الأول، وضغط على مرمى المنتخب السوري مبكراً، وترجم هذه السيطرة بهدفين متتالين عن طريق كل من كايو كانيدو برأسية في الدقيقة 24، وعلي صالح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، ونجح في حسم موقعة وسط الملعب لمصلحته معظم أوقات هذا الشوط.

وحاول المنتخب السوري تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن علي خصيف دافع عن مرماه ببسالة وتصدى لأخطر فرصة هددت مرماه من تسديدة السوري محمد عثمان من ركلة حرة، أبعدها إلى ركنية قبل نهاية هذا الشوط.

زاد نشاط المنتخب السوري في الشوط الثاني، ونجح السوري ورد السلامة في تقليص الفارق في الدقيقة 60 بإحرازه الهدف الأول لمنتخب بلاده، وحفز هذا الهدف لاعبي المنتخب السوري لمحاولة إدراك التعادل، لكن الدفاع الإماراتي تصدى لهذه المحاولات، في حين تصدى القائم الأيمن لمرمى المنتخب السوري لتسديدة قوية من اللاعب البديل طحنون الزعابي، وأهدر لاعبو الإمارات أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتشهد منافسات ثاني مباريات البطولة، إقامة 4 لقاءات ، حيت يلتقي اولاً المنتخبين الجزائري والسوداني، ثم تلعب مصر مع لبنان، وتعقبها مباراة المغرب مع فلسطين، وأخيرا تختتم المباريات بمواجهة السعودية مع الأردن.