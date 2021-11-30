وتقدم منتخب عمان من خلال ضربة جزاء نفذها صلاح اليحيائي في الدقيقة 78، قبل أن يتمكن منتخب العراق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، من تسديد هدف عبر ركلة جزاء بقدم حسن عبد الكريم.

وشهد الشوط الأول أفضلية عراقية من حيث الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب والمحاولات الجادة على المرمى، بينما بدا المنتخب العماني أكثر تحفظا وسعى لغلق ملعبه.

وتضامنت العارضة مع المنتخب العماني في مناسبتين، حيث وقفت أمام تسديدة محمد قاسم الهائلة في الدقيقة 21، وتكرر الحال في الدقيقة 32 عندما ردت كرة اللاعب أحمد فرحان والتي لمست يد الحارس قبل أن تصطدم بالعارضة وتتحول لركنية، وفق ما ذكر موقه "كووورة" الرياضي.

أما في الشوط الثاني، فقد تغير الأداء وظهر المنتخب العماني أكثر حيوية، واستحوذ على الكرة وسيطر على منطقة العمليات، وسط تراجع واضح للمنتخب العراقي.