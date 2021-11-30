وخلف دوناروما البالغ من العمر 22 عامًا، حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيل أليسون بيكر، أول المتوجين بالجائزة المستحدثة عام 2019، علما بأن جوائز العام الماضي ألغيت بسبب فيروس "كوفيد-19".

وعلق دوناروما عند استلام جائزته قائلا: "لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي"، مضيفا "لقد شرَّفنا جميع الإيطاليين. أنا فخور جدا".

وبرز دوناروما الصيف الماضي حيث فاز بلقب أفضل لاعب في نهائيات كأس أوروبا.

ساهم تألقه في ركلات الترجيح، في نصف النهائي ضد إسبانيا ثم في النهائي ضد إنجلترا، في تتويج منتخب بلاده بأول لقب قاري منذ عام 1968.

انضم دوناروما إلى باريس سان جرمان في يوليو الماضي بعد ست سنوات مع فريقه ميلان الإيطالي الذي منحه فرصته في عالم المحترفين وهو في سن السادسة عشرة.

وتحمل جائزة "ياشين" اسم حارس مرمى الاتحاد السوفياتي الأسطوري ليف ياشين، حارس المرمى الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 1963.