وخلف بيدري مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب إسبانيا كيليان مبابي (2018) ومدافع يوفنتوس الإيطالي ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت (2019)، فيما ألغيت الجائزة العام الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وتفوق بيدري على الانجليزيين جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني) ومايسون غرينوود (مانشستر يونايتد الإنكليزي) والإلماني جمال موسيالا (بايرن ميونيخ الألماني) والبرتغالي نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي).

وتألق بيدري الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر الخميس الماضي، بشكل لافت في الأشهر الأخيرة ونجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لـ"لاروخا".

وكان بيدري اختير أفضل لاعب واعد في نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي عندما خرج منتخب بلاده من نصف النهائي على يد إيطاليا التي توجت باللقب لاحقا.

وختم بيدري موسمه الماراتوني في اليابان بتتويجه بفضية أولمبياد طوكيو عقب خسارة إسبانيا أمام البرازيل في المباراة النهائية التي كانت الـ73 له في 2020-2021.

بدأ بيدري مسيرته الكروية مع فريق لاس بالماس في جزر الكناري قبل أن يستهل مشواره مع برشلونة في سبتمبر 2020.

بات ثاني أصغر لاعب واعد يخوض 50 مباراة مع برشلونة خلف بويان كركيتش.

نال الإثنين الماضي جائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في القارة العجوز.

ومدد بيدري عقده مع برشلونة في أكتوبر الماضي حتى يونيو 2026.

ويغيب بيدري حاليا عن الملاعب بسبب إصابة في فخذه.