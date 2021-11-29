وقال النادي في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين رالف رانغنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم، شريطة الحصول على تأشيرة العمل المطلوبة. بعد انتهاء مهمته اتفق يونايتد ورالف على استمراره مستشارا للنادي لعامين آخرين".

وسيخلف رانغنيك المدرب السابق سولشاير، الذي أقيل من منصبه بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد في وقت سابق هذا الشهر، التي كانت الخسارة السابعة للفريق في 13 مباراة في كل المسابقات، وتركته في المركز الثامن بالدوري الممتاز.

وقاد مايكل كاريك لاعب الوسط السابق وأحد مساعدي سولشاير الفريق في الانتصار على مضيفه فياريال في دوري الأبطال، الثلاثاء، الماضي كما أشرف عليه في التعادل 1-1 مع تشلسي الأحد.

وسيواصل كاريك قيادة الفريق الأول حتى ينهي رانغنيك (63 عاما) إجراءات الحصول على تأشيرة العمل.

واستهل رانغنيك مسيرته التدريبية في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، واشتهر بأسلوبه في اللعب القائم على بذل كثير من الطاقة والضغط العالي والقوة والشراسة، وهو أسلوب يحظى بالكثير من المعجبين.

وسينضم المدرب البالغ 63 عاما إلى يونايتد قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي، حيث كان يشغل منصب مدير الرياضة والتطوير.

وقال: "الفريق مليء بالمواهب ويملك توازنا كبيرا بين الشباب والخبرة. ستكون كل جهودي للأشهر الستة المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين من أجل تحقيق إمكاناتهم على المستوى الفردي، والأهم من ذلك كفريق واحد".

وختم رانغنيك: "أبعد من ذلك، أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أسس دوري المستقبلي كاستشاري".

ويحتل فريق "الشياطين الحُمر" المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، متأخرا بـ12 نقطة عن تشلسي المتصدر، بعد تعادلهما 1-1 الأحد.