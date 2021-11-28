وصنع الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جرمان لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، بعدما حول تأخره إلى فوز 3-1 على عشرة لاعبين من مضيفه سانت إيتيين.

وخلال اللقاء، لوى نيمار كاحله أثناء محاولته مراوغة لاعب من الخصم، ليسقط أرضا ويتم نقله خارج الملعب بينما بدا عليه الألم الشديد.

وعانى نيمار من إصابة الكاحل طول مسيرته، التي أجبرته على الغياب لأشهر طويلة كل موسم تقريبا، وهو ما يقلق إدارة الفريق من هذه الإصابة التي تجددت الأحد.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع الإسباني سيرجيو راموس لأول مرة مع فريقه الجديد، بعد أن عانى من الإصابة الطويلة فور انتقاله الصيف الماضي.