وبكر بالميراس بالتسجيل عبر لاعب وسطه رافايل فيغا في الدقيقة الرابعة، وأدرك المهاجم غابريال باربوزا الملقب بـ"غابيغول" التعادل في الدقيقة 72 فارضا الاحتكام إلى التمديد.

وسجل المهاجم البديل ديفيرسون هدف الفوز في الدقيقة 94.

وكرر بالميراس إنجازه العام الماضي وحسم النهائي البرازيلي-البرازيلي الثاني تواليا في صالحه بعدما كان تغلب على مواطنه سانتوس 1-صفر.

وبات بالميراس، الذي صام عن الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، أول فريق يحتفظ بلقبه القاري منذ أن نجح في ذلك بوكا جونيورز الأرجنتيني موسمين متتاليين عامي 2000 و2001.

وضمن بالميراس مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع العام المقبل، علما بأنه حل رابعا في نسخة العام الماضي بخسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح 2-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولحق بالميراس بتشلسي الإنجليزي بطل أوروبا والأهلي المصري بطل إفريقيا والهلال السعودي بطل آسيا والجزيرة الإماراتي بطل موسم 2020-2021 وأوكلاند النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا ومونتيري المكسيكي الفائز بنهائي كونكاكاف.

وهو اللقب الثالث لبالميراس في تاريخ مشاركاته في المسابقة بعد عامي 1999 و2020 فعادل إنجاز مواطنيه ساو باولو (1992 و1993 و2005) وسانتوس (1962 و1963 و2011) وغريميو (1983 و1995 و2017) كأكثر الاندية البرازيلية ألقابًا فيها.

يذكر أن الرقم القياسي المطلق في المسابقة يحمله نادي إنديبينديينتي الأرجنتيني مع 7 ألقاب أمام مواطنه بوكا جونيورز (6 ألقاب) وبينارول الأوروغوياني (5 القاب) وريفر بلايت وإستويانتيس الأرجنتينيين (4 ألقاب كل منهما).